台驅離逾20陸配 婦團：當局不公平 推動參政 喚起關注

「婚姻可疑」逼出境 不能回台尋夫

與台人游先生結婚5年的董女士，今年59歲，自去年3月19日她被台移民署以「婚姻可疑」為由，限期出境，被迫返回老家黑龍江。她一度處於崩潰邊緣；幾近月她更與丈夫失去聯絡。她說丈夫有自殺傾向兼患有抑鬱症，但現在她不僅不能照顧丈夫，連去台灣尋夫的機會台當局都不給。

董女士表示，2013年8月遷居台灣就與丈夫落戶一處，一年後考取護理執照，舉家搬到台北。丈夫後因車禍受傷，不能再駕車；她為了養家，自己搬到南投，在茶園裏打工，雖然分居兩地但兩人感情深厚。2017年，董女士申請長期居留時，移民署曾約談和家訪，房東太太也證明他們是夫妻關係，夫婦兩人還多次向行政院郵寄近年來兩人一起生活的影片與照片，但都不被接納。

婦團：陸經濟發展 假結婚絕迹

上海的阿慧亦有類似遭遇，她稱台對陸配的限制，只會割裂家庭和婚姻製造人間悲劇。台灣的中華婦女聯合會理事長何建華表示，隨着內地經濟的發展，過往以假結婚騙取居留的個案近乎絕迹，但台當局仍然以此藉口用行政手段人為製造「失婚」以達政治目的。何又說，協會今年以來已接獲20多宗類似「失婚」個案，事主年齡介乎30至60歲之間。「按規定被驅逐出台的陸配，在期滿一年後如果沒有配偶再度申請，是不能獲得來台許可的。但有台籍丈夫申請太太來台，卻遭署方職員多番譏笑和侮辱，終選擇放棄。」

邵子平擬提行政訴訟推動修例

目前在台灣生活的陸配約有38.6萬人，何建華表示，這些陸配在民進黨執政下，遭遇不公平對待尤其嚴重。她稱，會推動已取得台灣身分證的陸配代表競選台灣立委，使他們的聲音能夠喚起全台的關注。邵子平亦於5月14日和6月19日兩次赴台，就自己被廢止台灣戶籍一事，先後向台外交部、內政部及衛生福利部機構共遞交6份訴願書，稱若得不到積極回應，將聯合陸配團體，共同提起行政訴訟；並希望由此引發台灣各界討論，推動台當局修訂現行《兩岸關係條例》。