駐京周記：百度CEO被潑水 民意支持或引「破窗效應」

事發後，北京朝陽警方通報稱，潑水者因擾亂現場秩序，涉嫌尋釁滋事，被處以5日行政拘留處罰。有自媒體認為，百度魏則西事件、高考志願事件等牽出涉及民眾切身利益的廣告競價經營模式，早被詬病，但至今未見改觀。以此推斷潑水者或藉機向李彥宏宣泄不滿。警方通報中，並無提及潑水者的動機；潑水男子亦未有宣告自己的行為目的，雖然有自媒體和媒體挖出涉事男子微博，但其中關於潑水的動機未有明確表述。

出方式宣泄不滿 內地有先例

公開以羞辱他人的方式來表達自己的不滿，有損一個文明守法社會公民的形象；但百度因為一長串洗不清的「黑歷史」，使大多數民眾都支持潑水者，「宏顏獲水」的嘲諷或淘寶繪有事件漫畫的T恤和手機殼秒上線，更使民眾心中是非或法治天秤出現傾斜。

以出位方式宣泄不滿，在內地並非沒有先例，亦引發了多次模仿的惡性事件，例如搶奪巴士司機軚盤案，或毆打醫護人員、幼稚園行兇等。就潑水事件來說，潑水者的危害可能輕微，行政處罰或已達到有效懲處，但有廣泛民意支持，在「破窗效應」下，很多人日後可能會效法，並當成是一個弱者挑戰權威或體制的手段。

總之，只要心懷不滿，而又無力讓對方改變的時候，就採用激進的行為，也許到時淋下去的就不是礦泉水，而是一樽腐蝕性液體。就算溫和些，以掟鞋、吐唾沫，甚至貼衛生巾等手法來抗爭，亦無助於解決問題。李彥宏被兜頭淋水事件，不僅折射出危及人身安全的隱憂，也要反思一下，一樽水澆下去，也可能毁掉了建立良好社會行為準則的種種努力。

明報記者 鄭海龍