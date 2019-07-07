試驗多項新技術 智能衛星獲「階段性成果」

增自主管控技術 在軌運行半年

澎湃新聞網報道，軟件定義衛星也被稱為智能衛星，是指以天基先進計算平台和星載通用操作環境為核心，採用開放系統架構，支持有效載荷即插即用、應用軟件按需加載、系統功能按需重構的新一代衛星系統。趙軍鎖指出，隨着衛星數量愈來愈多，管控難度也愈來愈大，因此希望衛星的智能化程度提高，能夠自主定軌，根據自己的任務需求，讓地面站給它提供服務，這個方式會為將來的測運控提供一個比較大的技術革新，叫作自主請求式管控。

趙軍鎖透露，目前「天智二號」已經進入研製階段，這個新衛星的天基超算平台以國產的處理器為核心，再加上一些有效載荷，有13個相機組成的一個陣列相機，可以實現協同拍攝，能對不同目標獲取更多信息，為後續的數據處理創造很好條件。