試驗多項新技術 智能衛星獲「階段性成果」

【明報專訊】「2019軟件定義衛星高峰論壇」前日至今日在山東日照市舉行，中國科學院軟件所研究員、天智系列衛星總設計師趙軍鎖表示，中國首顆智能衛星「天智一號」（圖）在軌運行半年之中，已經透過軟件上注的方式成功開展星箭分離成像、自主請求式測控、空間目標成像等10多項在軌試驗，涉及智能測運控、智能信息處理等多個方面，並取得大量階段性成果，多項新技術成功通過驗證。
增自主管控技術 在軌運行半年
澎湃新聞網報道，軟件定義衛星也被稱為智能衛星，是指以天基先進計算平台和星載通用操作環境為核心，採用開放系統架構，支持有效載荷即插即用、應用軟件按需加載、系統功能按需重構的新一代衛星系統。趙軍鎖指出，隨着衛星數量愈來愈多，管控難度也愈來愈大，因此希望衛星的智能化程度提高，能夠自主定軌，根據自己的任務需求，讓地面站給它提供服務，這個方式會為將來的測運控提供一個比較大的技術革新，叫作自主請求式管控。
趙軍鎖透露，目前「天智二號」已經進入研製階段，這個新衛星的天基超算平台以國產的處理器為核心，再加上一些有效載荷，有13個相機組成的一個陣列相機，可以實現協同拍攝，能對不同目標獲取更多信息，為後續的數據處理創造很好條件。