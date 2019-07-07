中美角力：中美擬本周電話貿談 未定面談日期

去年7月6日美國正式向中國320億美元貨物徵收25%關稅，揭開貿易戰序幕，隨後中方祭出多項反制措施；在5月第十一輪談判破裂後，兩國互相指摘，直到上月G20習特會，雙方才同意恢復談判。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）上周五對「霍士財經」（Fox Business ）說，「我知道他們正在安排面對面談判的日期，這會舉行」。不過，法新社引述美國貿易代表辦公室官員表示，目前正在安排高級別談判人員本周進行電話會談，而非面對面會談。

日媒數據：美貿易損失比華慘重

「日經新聞」數據顯示，在中美貿易戰一周年，中方對美出口量下降14%，減少180億美元，佔對美出口全年貿易額約3%；美國對華出口量則縮水達38%，貿易額減少230億美元，約佔全年對華出口額的15%，「美國的損失更慘重」。中國海關6月數據顯示，今年首5個月的中美貿易總值按年下跌14.5%，佔中國貿易總額11.7%，較去年同期減少1.8%；由於從美進口跌幅大於對美出口跌幅，令對美貿易順差擴大至1105.5億美元（約8610億港元），按年增5.4%。

明報記者