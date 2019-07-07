17日工潮結束 長榮月底前復原 資方「不秋後算帳」 工會3年不罷工

官方斡旋 勞資昨第3次協商

綜合台媒報道，長榮勞資雙方在台灣勞動部協調下，昨午於桃園市政府第3次協商。協商不開放媒體進場，由勞動部長許銘春主持，出席者包括發起罷工的桃園市空服員職業工會代表、桃園市長鄭文燦、長榮董事長林寶水等人。經歷4小時閉門會議後，雙方最終在傍晚近6時簽署協議。長榮隨後發出新聞稿，為事件所引起的社會紛擾及對大眾造成不便致歉。

公司拒設勞工董事

內陸線不得罷工

長榮航空表示，雙方簽訂團協內容主要包含8個項目，包含和平協議、國內線不罷工、增加飛安服勤獎金等。協議要求工會3年不能再次罷工，並且國內航線不能罷工。

根據稍後公布的協議文本，對於工會在調高外站津貼、要求更改東京、北京等航線為「過夜航班」、給予工會代表每月公務假的訴求，長榮作出讓步，應允設立飛安服勤獎金、一年內開放東京、北京航線部分時段讓組員過夜、給予工會理監事每年共25天會務假。不過，對於工會要求開放勞工參與公司管理、在董事會設立「勞工董事」的訴求，長榮強硬拒絕，表示「絕不退讓」。

在早前的協商中，勞資雙方對「不秋後算帳」部分歧見較大。資方其後作出讓步，協議指若工會罷工言行合乎法律，公司會尊重，又承諾會定期勞資互動。另外，長榮昨亦撤回先前要求員工不得發表誣揑公司等言論，否則罰50萬新台幣（約12.4萬港元）、設立罷工預告期等3項條款。

勞動部長：台女性勞運史不可缺一頁

空服員早前向工會繳交「三寶」（工作證、護照及台胞證）參與罷工，昨晚工會全體幹部回到桃園南崁現場，在晚會上對外公布仍持有「三寶」2060份，顯示參與罷工的2350名會員中有290人領回證件，又稱支持罷工的會員仍佔多數。因罷工空服員清一色都是女性，許銘春形容「這將是台灣女性勞工運動史上不可或缺的一頁」。台灣總統府表示，欣見雙方達成協議，期盼罷工的結束將是勞資關係的新起點。

台媒：方案宛若無物 資方大獲全勝

《聯合報》在評論中稱，雙方的最終協商方案宛若無物，而這場罷工中對空服員的最大影響，恐怕是「今年沒有年終、也不會調薪」，「至於一開始八大訴求日支費、九大疲勞航線、勞工董事、國定日兩倍薪資、外籍組員不得兩人，早已在慢跑途中遺失」。《中時電子報》亦形容長榮「大獲全勝」，「但最後關頭還是有那麼些婦人之仁，沒把空服工會『弄死』，把面子做給了蔡英文總統。」

長榮航空預計，可在7月底前陸續恢復正常營運，8月會視組員調度及旅客需求做部分航班調整。根據統計，長榮航空由罷工至今已取消1440架次航班，影響近28萬人次旅客。若按照長榮已公布的取消航班，截至7月19日將取消2250個航班，影響將多達近41萬人次。另據證交所資料，截至本月5日，長榮在取消航班、調度方面累計營收損失約新台幣27.8億元（約6.9億港元），其他影響金額尚在估算中。

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