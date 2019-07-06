工會拒讓步 長榮勞資會面無果

長榮運作可恢復九成

中央社報道，勞動部稱，此次會面雙方僅就團協架構和法律文字先行討論，並非正式協商，地點也不會對外公開。至於是否會討論到第三次正式協商日期，則要看勞資雙方是否談到這個議題。《聯合報》稱，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱證實，近期都有在勞動部主持下和長榮碰面、討論團體協約的架構和法律細節。而有消息傳出工會對長榮內部公告的「不調薪、不發放年終獎金及不給優惠機票」有所讓步，表示若公司無法有盈餘可以不調薪、發放年終獎金，工會會員代表蕭農瑀澄清，工會目前並沒有要在這點退讓。

台灣《自由時報》引述熟悉航空界人士透露，長榮航空在罷工期間的航班未採用「最低派遣人數」，仍使用與平日相同人數，甚至部分航班還有增人。該人士稱，若採最低派遣組員人數，運能可更快恢復至8、9成，工會罷工行動壓力將更大。長榮航空則回應，此舉是為了顧及仍願意上班的空服員組員，不讓他們在機上服務更加辛苦。

依長榮航空統計，6月20日開始罷工至昨日，累計已取消1371架次航班，影響旅客數達26.66萬人次。隨着部分空服員恢復值勤，長榮航空7月起航班執行率均可達6至7成以上。