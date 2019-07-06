劉結一晤柯文哲 未提兩制統一 台方直播8分鐘受阻中斷

台陸委會：早已看清虛偽

中時電子報報道，柯文哲在致辭時表示，也許兩岸在政治上有隔閡，但「交流總是好的」，因為有交流就有善意，主張「五個互相」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）。劉結一則表示，去年兩岸貿易達到2216億美元（約1.7萬億港元）額度，同胞往來達900多萬人次，創造歷史新高，表現兩岸是一家人，一家人要幫一家人的深深感情，體現了兩岸交流合作，符合兩岸同胞根本利益，一定會匯聚成越來越大的洪流，這種大勢是擋不住的，一定會推動兩岸關係持續的走近、走實、走好。

國台辦發放的新聞稿稱，柯文哲在會上提到「兩岸一家親」，指台灣與大陸「同文同種」，應加強交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。據中央社報道，劉結一在會上表示「兩岸是一家人，一家人要幫一家人」，亦表示國家主席習近平早前的「告台灣同胞書」40周年紀念談話，為兩岸關係發展指明方向。陸委會昨日晚間表示，在中共持續操作統戰、擴大對台政軍威脅下，台灣人民早已看清「兩岸一家親」的矛盾與虛偽。

值得一提的是，劉柯會僅開放媒體拍攝5至10分鐘，事前柯幕僚表明經上海市台辦「破天荒」答應會面時，柯文哲可在facebook全程直播。不料直播開始8分鐘後就被國台辦人員發現並打斷，對方責令「不要錄了」，又不斷詢問「跟誰講好的」，直播後徹底中斷。直播期間，還聽到柯文哲以「習大大」稱呼習近平。

蔡英文：兩岸協商權屬海基會

早前柯文哲就是否有劉柯會一直嚴守口風，被綠營立委批評不事先報備。據聯合新聞網報道，陸委會昨日上午接到台北市政府「將送出行程變更申請」的通知，市政府稱，下午1時30分接獲陸方通知增加新的行程，隨後已經補件。報道形容是「火速報備」。

柯文哲稱雙城論壇是「目前是兩岸間唯一的正式溝通平台」，台灣總統蔡英文昨日表示，市長可以進行城市交流，但在中央主管機關的業務範圍，還是由中央做決策；她更兩度重申，中央唯一授權、可以就公權力行使兩岸協商的唯一機構是海基會。