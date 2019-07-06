北京「平民市長」張百發逝世

基層出身 曾獲毛鄧接見

張百發是河北香河人，1950年代做鋼筋工人，因在多項施工中表現出色獲評為「北京市勞動模範」、「全國青年社會主義建設積極分子」等，受到中共領導人毛澤東、周恩來、鄧小平接見。《新京報》引述萬里之子萬伯翱稱，在建設人民大會堂過程中父親發現張百發這人才，文革時張還陪着萬里捱過批鬥，2015年萬里去世，張弔唁時突然說要行弟子之禮，跪下叩了3個響頭。另外，張百發與同鄉、木匠出身的李瑞環情如師兄弟，萬里任主管城建的北京副市長期間，張、李被視為萬的「哼哈二將」。

1990年北京承辦了該屆亞運會，在亞運會場館施工最緊張時，張百發面對人大代表、政協委員質詢，承諾「如果亞運會工程不能如期完工，我就從北京最高的京廣中心頂樓跳下去」。1993年，北京申辦2000年奧運，以兩票之差敗給澳洲悉尼後，張回國落機時一度落淚。