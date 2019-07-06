官媒批美不理解「平等互重」 籲勿態度反覆

文章指出，G20峰會後，中美經貿團隊一直保持溝通。就雙方談判目標而言，中方在取消全部加徵關稅、採購符合實際、改善文本平衡性的關切中，尤以「取消全部加徵關稅」為要，在接下來的磋商，立場也不會變。

文章批評，「美方有人」提出「中美間的貿易協定需要一定程度上向有利於美國方面傾斜」，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦表示談判期間美方不會取消對華加徵關稅，同時希望中方兌諾購買大量美國商品，顯示美國理解「平等和相互尊重還需要一個過程」。

喻採購農產品「中國特有籌碼」

評論認為，不買大豆一度是對付美國的「武器」。現在談判節奏加快，購買大豆又成為表達誠意的策略，因此採購美國農產品是中國特有的談判籌碼。文章說：「美方既然看重農民的利益，那麼就應該真正從美國農民的利益出發，在平等和相互尊重的基礎上來尋找解決問題的辦法。」