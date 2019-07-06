任正非：料美國將劍指華為物聯網

稱已適應敵視 「讓他們打」

英國《金融時報》報道，任正非認為華為和美國的戰爭還未結束，華為一直在迅速開發晶片和軟件，以便將工廠車間與互聯網相連。報道指，儘管在新興的工業物聯網硬體和平台市場上還沒有明確的行業領導者，但中國的製造業實力為華為提供了一個巨大的潛在技術市場，也使之有機會制定獲全球採用的行業標準。

報道引述任正非稱，一旦華為成為物聯網行業的領導者，特朗普政府就會把注意力轉向該領域，但他對此並不以為意，稱華為已適應遭美國敵視的新時代。

法國新聞周刊《觀點》（Le Point）周四也刊出任正非的專題報道，任正非透露，華為自主研發的操作系統「鴻蒙」，「很有可能」比Google的Android或蘋果的Mac OS X系統更快，並引述一份報告稱鴻蒙比Android快60%。不過他也承認，華為有一個大失誤，即與蘋果系統或Android相比，「我們仍然缺乏良好的應用程序生態系統」；為此，華為已着手研發應用商店的代替品，並試圖吸引開發者。

美政府動議法院 駁回華為入稟

另外，今年3月華為在得州普萊諾的聯邦地區法院起訴美國政府，認為後者早前通過年度國防授權法案（NDAA）封殺華為違反美國憲法，請求法院判令永久禁止該限制條款實施。路透社報道，美國政府周三在得州東區地方法院提出動議，要求駁回華為針對華府提出的訴訟。華為未有回應有關消息。

明報記者

（中美角力）