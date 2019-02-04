BBC：新疆選維族童被送寄宿校「再教育」

BBC稱，寄宿學校建在「成人再教育營」附近，學童接受「嚴格隔離封閉管理」，有覆蓋全校的監控系統，周邊也有警報和1萬伏特電圍欄。報道又引述公開資料稱，僅在一個鄉鎮，就有400多名兒童的父母被拘禁在「再教育營」或監獄，這些兒童會被評估是否需要「集中照顧」。

電欄圍校 監控系統覆蓋

去年4月，葉城縣縣政府將周邊村莊的2000名兒童遷入一所大型寄宿中學，目前正籌備兩所新寄宿校。新疆宣傳部副部長徐貴祥受訪表示，不認為這些孩子被送入寄宿學校會對心理造成影響。

《環時》：近年治理掀「奇迹轉變」

2009年7月5日，烏魯木齊市由示威活動演變成大規模騷亂與暴力活動，造成最少197人死亡，大部分為漢人。《環時》昨稱，新疆「只差一步就墮入恐襲與民族、宗教惡性衝突的地方」，但近幾年因採取堅決治理措施，為局勢帶來「奇迹般的轉變」，連續近30個月擺脫暴恐襲擊困擾，重塑和平與安寧。