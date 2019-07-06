「港反修例影響」 瑞典釋紅通犯中美爭引渡

華大使晤外交部官員促「交人」

中國駐瑞典大使桂從友日前約見瑞典外交部國務秘書薛德，強調喬建軍是中國人最痛恨的大貪犯，是國際刑警組織的紅色通緝犯，希望瑞方盡早同意將喬建軍引渡中國。

據《新京報》報道，喬建軍是河南商水人，化名李峰，曾任中國糧食儲備管理總公司河南周口倉庫主任，2011年攜贓款3億多元人民幣潛逃至美國，2015年中國發布「紅通令」通緝。瑞典去年6月25日拘捕喬，並按中國要求將喬案納入引渡程序，不過兩國並無引渡協議。瑞方上月經裁定釋放喬建軍。喬的律師說，法庭初步決定不引渡喬建軍回中國，因早前香港發生的大規模反修例遊行和示威，對瑞方相關決定產生影響。

美指控洗錢 喬建軍再被瑞典拘捕

不過，喬獲釋後未幾再度被瑞典方面應美國要求被捕，美方指控喬建軍涉嫌洗黑錢及移民欺詐等罪，要求將從2012年逃離美國的喬建軍引渡到美國受審。

桂從友周三對瑞典媒體說，5年來已有近6000名疑犯從美歐等120多國被引渡、遣返中國，或主動回國投案自首，無一受到酷刑或死刑，希望瑞典最高法院主持公道，盡早同意將喬建軍引渡回中國。