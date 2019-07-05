「同性戀短壽易吸毒」 中學防愛滋宣傳捱轟

校方稱教師按網上資料編製 已撤下

澎湃新聞網報道，有微博網民昨日將南寧市橫縣第二高級中學的防愛滋病宣傳內容拍照上傳網絡，宣傳內容稱同性戀有「5個危害」，包括「得愛滋病和性病的機率比常人高數倍」、「同性戀違背自然法則，在性格上有嚴重缺陷，情緒特別不穩定」、「同性戀的存在對於周圍正常群體是一種威脅」、「同性戀壽命比正常人要短八到十年」及「同性戀吸毒的可能性極大」等內容。

列5危害 「性格有缺陷威脅正常群體」

宣傳內容曝光後，引發涉嫌歧視及污名化同性戀的爭議。內地非牟利同志公益媒體「同志之聲」批評稱，以「教人求真」為主導的高級中學，防愛滋病宣傳卻無視現代科學依據。

對於爭議，南寧市橫縣第二高級中學辦公室馬姓工作人員表示，網傳該校的宣傳內容屬實，是該校教師自行在網上查閱相關防愛滋病資料編寫而成。校方又回應稱，含有錯誤信息的板報已撤下，將更新疾控部門提供的正確防愛滋病資料；感謝所有致電指正的網民對學校工作的支持，以後將正視不同群體，以科學為本推行教育工作。