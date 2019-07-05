周永康兒媳：公開發聲後獲准探夫

稱周濱狀况不錯 未准探周永康

現年47歲、屬美國公民的黃婉稱，內地當局以一宗訴訟案為由不准她出境，她別無選擇，只能向外界公開該案件。黃婉在接受《華爾街日報》專訪時透露，她前期透過Twitter發帖等方式披露她被限制離境後，獲准定期探望丈夫周濱。她說丈夫狀况不錯。但是，黃婉仍不能探視周永康。現年76歲的周永康2015年因腐敗等罪被判無期徒刑。47歲的周濱2016年因受賄罪等被判監18年。

2016年5月，黃婉因職務侵佔罪被湖北省一家法院判囚，但獲緩刑。今年6月，3年緩刑期結束後，據黃婉發布的帖文，北京一個農村組織提起訴訟，指控與黃婉、其母親和丈夫的同事有關聯的一家公司欠了數十萬美元地租。

纏訟被禁出境 Twitter披露案件

黃婉稱，根據這宗訴訟，北京一家法院命令她最少11月前都不得離開中國。黃婉表示，這宗訴訟非常荒謬。她又稱，儘管案件前途未卜，但和11歲的女兒「像正常人一樣」生活在北京。

《華爾街日報》引述喬治城大學法律中心教授凱洛格（Thomas Kellogg）稱，可能有幾百名外國和中國公民被限制出境，理由包括懲罰、作為籌碼和解決商業糾紛。至於黃婉，他認為可能是要讓她保持沉默，因為她過去與權力層關係密切，而中共把所有日常事務和內部運作都視為機密，不想讓外界知道。

今年2月，黃婉在Twitter發布一份懺悔聲明，寫道「我要對所有在周永康執掌政法委期間遭受不公平待遇的公民說聲道歉」。她呼籲中國官員為自己的利益着想，建立健全法治：「你們想一想，你們的官位是否能大過周永康，他尚且無法保護家人，有一天輪到你們的時候能保護嗎？」