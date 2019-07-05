北京聞風：實行「一國兩制」 北京初心不變 ／文：鍾鳴九

所謂「初心」，就是在「一國兩制」下，香港行穩致遠，保持長期繁榮穩定。當年，鄧小平對此多有論述。兩年前，習近平曾在香港表示，我們實行「一國兩制」的初心不會改變，決心不會動搖。

香港回歸22年來，經歷亞洲金融風暴、非典、2008年金融海嘯、佔中運動、立會宣誓風波、禽流感等諸多挑戰。中央政府屢出援手，支持香港克難前行。這一次，亦不例外。對於香港6月發生反修訂《逃犯條例》大遊行，北京恪守「一國兩制」，對於林鄭宣布暫緩修例工作表示支持、尊重和理解。

7•1回歸紀念日之際，上百人衝擊香港立法會大樓，闖入其內破壞。對此，特區政府及社會各界予以強烈譴責。國務院港澳辦、中聯辦等也發表談話，外交部發言人持續回答相關提問，北京多家主流媒體發表評論，清晰傳遞出中央的聲音。可用3個「堅決」概括，即堅決支持林鄭和特區政府依法施政，堅決支持香港警方執法、對違法行為追究到底，堅決反對少數西方國家干涉香港事務和中國內政。

遊行和暴力衝擊 一碼是一碼

在內地專家看來，遊行和暴力衝擊，一碼是一碼。前者是港人的權利，「一國兩制」之體現；後者則衝擊法治和「一國兩制」底線，損害香港整體利益。北京的表態一柔一剛，邏輯即在此。

北京一向高度關注香港發展，從歷史、宏觀、發展的視角，辯證看待「一國兩制」在港實踐，冷靜研判「一些新情况新問題」。基於此，北京的對港政策一貫、連續，並融入新思考。作為既定國策和鄭重承諾，「一國兩制」初心和大方向不變，料亦會續推惠港實招，支持香港內地融合互利，便利港人在內地經商、求學、就業。

對港政策融入新思考

至於香港，有觀察者認為，作為國際化大城市，身處全球化與逆全球化交鋒的風口浪尖，正處於轉型、解決深層次矛盾、提升競爭力的關鍵期。需警惕泛政治化傾向，走求同存異、理性中道的發展之路。

鍾鳴九