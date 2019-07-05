擬下周首長級貿談 華籲美全撤加徵關稅

據商務部網站消息，高峰昨回答記者問題時表示，目前雙方經貿團隊一直保持溝通，至於關稅問題，他說，「美方對華產品單邊加徵關稅是中美經貿摩擦起點，如果雙方能達成協議，加徵的關稅必須全部取消。中方對此的態度是明確的、一貫的」。

對於美國總統特朗普日前表示，希望貿易協議向有利美國的方向傾斜，高峰重申，中美經貿合作的本質是互利共贏，強調要秉持相互尊重、平等互利的原則開展磋商，「中方的核心關切必須得到妥善解決」。高峰也提到華為問題，希望美方能夠落實撤銷對華為限制的承諾，盡快停止以國家力量打壓華企。

庫德洛：談判期間不取消

路透社報道，庫德洛（Larry Kudlow）周三透露，中美雙方的會談「將在未來一周內繼續認真進行」，他不知確切時間，但雙方將在未來一周透過電話溝通，安排面對面會議時間。美國貿易代表辦公室（USTR）一名官員表示，雙方正安排一個首長層級的電話會談。庫德洛又指美國不會在談判期間取消現有關稅，同時希望中國信守承諾，大量購買美國產品。

特朗普在習特會宣布將放寬對華為的限制，但未有明言會否將華為移出俗稱黑名單的「實體清單」。美國商務部周三確認，華為仍在黑名單上，政府審查美企對華為出口產品的許可證申請時，將按最高國家安全審查處理，意味申請難以獲批。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro） 周二稱，美國將允許向華為出售技術含量較低的晶片，稱此舉不威脅國家安全，但表示仍會禁止華為參與5G建設。

明報記者