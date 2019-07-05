美與會者倡「不介入台大選」 專家：證美干涉

聯合大學台灣研究院兩岸所所長朱松嶺對本報表示，大陸對台灣島內政治採取的一般是不干預態度，「只是關心這些政黨對兩岸關係持何態度，有何政治承諾，是否還認可兩岸仍屬同一國家。因為台灣法律也是這麼規定（兩岸同屬一個國家），這才使兩岸具備合作基礎」。朱說，即便美國或台灣也只說大陸可能干涉台灣選舉，但並未附以證據。

朱松嶺又以本港七一立法會衝擊為例，指陸委會副主任邱垂正曾明確提出，要求台灣學生不要參與；民進黨秘書長羅文嘉還代民進黨支持衝擊立法會行動，使香港衝擊立法會事件成為了太陽花翻版，質疑為何公開支持暴力行動。

就中方與會人士指出「在最壞情况下，中方有必要根據2005年《反分裂國家法》以非和平方式和其他必要措施採取行動」，朱松嶺稱，「最壞情况」是指美國公然挑釁兩岸關係，以邀請蔡英文到美國國會發表演說等方式，變相地、實質地承認兩岸關係是一邊一國。

料「最壞情况」指美挑釁兩岸關係

至於「非和平方式和其他必要措施」究竟是戰爭或是斬首行動，朱松嶺表示解釋權則在國務院與中央軍委。