美與會者倡「不介入台大選」 專家：證美干涉

【明報專訊】美方與會者提出，以中美都不干涉台灣選舉及在九二共識中採取更靈活立場為條件改善兩岸關係的建議，有內地學者指出，此恰恰證明美方已干預台灣選舉。
聯合大學台灣研究院兩岸所所長朱松嶺對本報表示，大陸對台灣島內政治採取的一般是不干預態度，「只是關心這些政黨對兩岸關係持何態度，有何政治承諾，是否還認可兩岸仍屬同一國家。因為台灣法律也是這麼規定（兩岸同屬一個國家），這才使兩岸具備合作基礎」。朱說，即便美國或台灣也只說大陸可能干涉台灣選舉，但並未附以證據。
朱松嶺又以本港七一立法會衝擊為例，指陸委會副主任邱垂正曾明確提出，要求台灣學生不要參與；民進黨秘書長羅文嘉還代民進黨支持衝擊立法會行動，使香港衝擊立法會事件成為了太陽花翻版，質疑為何公開支持暴力行動。
就中方與會人士指出「在最壞情况下，中方有必要根據2005年《反分裂國家法》以非和平方式和其他必要措施採取行動」，朱松嶺稱，「最壞情况」是指美國公然挑釁兩岸關係，以邀請蔡英文到美國國會發表演說等方式，變相地、實質地承認兩岸關係是一邊一國。
料「最壞情况」指美挑釁兩岸關係
至於「非和平方式和其他必要措施」究竟是戰爭或是斬首行動，朱松嶺表示解釋權則在國務院與中央軍委。