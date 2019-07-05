國台辦美智庫閉門談台灣 「最壞情况」依反分裂法行動

NCAFP於1974年成立，屬非牟利民間組織，致力就美國的外交局勢提供建議與方針。據中評社報道，這次對話會於6月11至12日在紐約舉行，有34名與會者。中方包括國台辦副主任陳元豐、國台辦港澳和海外局局長頓世新、社科院台灣研究所所長楊明傑、北京大學教授賈慶國、廈門大學台灣研究院院長李鵬等。美方則包括美國在台協會（AIT）主席莫健、前主席薄瑞光、前亞太助卿拉塞爾、AIT台北辦事處前處長包道格、楊甦棣等。

中方指美試探底線「傷國人感情」

本報昨日嘗試接觸與會的一名中方學者，對方表示有規定不能就會議內容接受採訪。該份報告由楊甦棣撰寫，首先提到一名中方發言者表達對兩岸關係的擔憂，稱特朗普政府在試探中國在台灣問題上的底線，傷害中國人民的感情。他擔心美國的行動可能會使中國政府難以說服自己的人民堅持以和平方式解決兩岸緊張局勢，在最壞情况下，中國可能會覺得有必要根據2005年通過的《反分裂國家法》採取行動。他並告誡美方人士不要把台灣民主與獨立混為一談。

2005年通過的《反分裂國家法》，首次明確提出大陸在3種情况下將「以非和平方式及其他必要措施」維持國家統一，包括：台灣從中國分裂出去、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能完全喪失。國務院、中央軍事委員會有權決定和組織實施行動， 再向全國人大常委會報告。

對於兩岸關係惡化的原因，報道指中美雙方各有說辭，「基本上是各自重申了在台灣問題上的原則立場」。中方認為兩岸關係的政治基礎已被破壞，執政民進黨支持獨立的呼聲高漲，美方在此過程中扮演了「無助益的角色」，批評美國違反「一中原則」和「三個公報」。

中方又強調台灣問題對中美關係的核心重要性，指出近70年來，中美雙方一直避免在台灣問題上發生衝突，「如果不謹慎行事，情况可能會發生變化」。

兩岸緊張 美方歸咎「九二共識」

美方則將兩岸關係緊張，歸咎於大陸堅持將「九二共識」作為沒有商量餘地的對話基礎，加大對台施壓力度；又稱美國政府內部要求改變對台政策的壓力愈來愈大，「對中國大陸的負面情緒正轉化為對台灣的更大支持」。美方與會者透露，國防部希望在對台軍售方面發揮更實質作用。

改善兩岸形勢 倡中美勿介入台大選

美方與會者還提出改善兩岸形勢的建議，一是大陸和美國都不應在台灣大選中幫助任何候選人；二是如果民進黨繼續執政，大陸應在九二共識問題上採取更靈活立場。還有美方與會者呼籲北京考慮「與陳水扁不同」的蔡英文，成為合作伙伴的可能。

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