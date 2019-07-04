遭妻曝光收禮 青島醫生停職

過度醫療的士司機「泄私憤」

澎湃新聞網報道，該網民炫耀做醫生的丈夫收受病人送的生果，並表示「現在青島賣的特別的貴」。此外，又炫耀醫生丈夫對「那種不講道理的出租車司機就『痛下殺手』」，前來就醫的司機病人原本只需要拍一個部位CT片（電腦掃描片），「他就開幾個部位的」，稱是趁這個機會給他做全身檢查，其實就是「泄私憤」。該網民又稱，憑藉丈夫在醫院工作的便利，家人體檢都不需要排隊。

炫耀家人插隊體檢

醫生妻子自爆丈夫收禮和給患者過度醫療的網文引起網民憤慨。昨日上午，醫院方面指，涉事的李姓醫生已第一時間被停職，正接受調查。

青島市衛生健康委員會也表示，市衛生健康委員會及醫院相關部門已就此事介入調查，將根據最終調查結果依法依規做出嚴肅處理。

青島大學附屬醫院是山東省屬綜合性三級甲等醫院，全院年門急診量527.3萬人次、出院21萬人次、手術10.4萬例。