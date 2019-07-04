百度董事長演講遭淋水 未知動機 律師：不構成刑事罪

近年來因虛假廣告、競價排名等行為而廣受非議的百度，昨日又引發事件。中新社報道，2019百度AI開發者大會昨日在北京召開，有7000人與會。上午9時30分許，大會開幕後李彥宏第一個登台發表主題演講。當講述到「自主泊車、實現最後一公里的自由」時，突然有一名身穿黑色T恤、頸掛證件的男子拿着一樽礦泉水小跑着快速登上講台，向正在講話的李彥宏頭部倒水。

北京警方帶走淋水者

李彥宏先是一愣，男子以右手按住李的左手，隨即往李頭上淋水。李彥宏並沒有任何躲閃，男子下台後，李不斷用手甩掉臉上的水，並以英語問：What's your problem？（你怎麼回事？）會場內聽眾一時間不知道怎麼回事，氣氛頓時安靜，在意識到這是一個意外時，會場內響起掌聲和「加油」聲中，李彥宏聲音平靜地說，「大家看到，在AI前進的道路上會有各種各樣的、意想不到的事情發生」，停頓一下，他繼續說道，「但是我們前行的決心不會改變，我們堅信AI會改變每一個人的生活」。

南都網報道，淋水者下台後立即被安保人員帶到VIP區域，隨後被北京警方帶走。目前，警方暫未發布進一步處理消息。內地媒體指，淋水者叫程冠旗 ，是山西運城人，以前開過一家網店，網店關閉後賦閒在家。程的微博顯示，這是一場有預謀的行動，但動機未明。

百度求情或可免罰

中新網引述北京德翔律師事務所主任安翔表示，由於肇事者採取的方式相對可控，主觀惡性有限，未造成嚴重後果，未構成刑事罪，應按照《治安管理處罰法》來處罰，最高會被處10日拘留及500元人民幣罰款。南都網引述京師律師事務所律師白曉強認為，若百度向警察求情，也有可能對肇事男子不做罰款拘留等處罰。律師張新年則認為，往年大會安保嚴格，此事也不排除主辦方自導自演。