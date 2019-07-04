華擬購美農產品示好 多寡繫於談判進展

彭博社引述知情人士稱，為表善意，中國正考慮購買部分美國農產品，其中或包括大豆、玉米和豬肉，購買總量將取決於貿易談判的進展，不過或少於上次貿易戰停火時中國承諾購買的數量。

納瓦羅周二接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時則表示，美中貿易談判正往正確方向邁進。針對特朗普重新允許美國企業向華為供貨一事，他稱，相對於更大的貿易協議背景下，任何對華為的讓步只是一件小事。

美貿易顧問：低級晶片售華為不損國安

納瓦羅說：「我們在做的基本上只是允許把晶片賣給華為，而這些低科技水平部件無論如何都不會衝擊國家安全。」但他同時強調，美國針對華為5G技術的政策不變。納瓦羅表示，美國會持續與盟國合作，確保盟國不採用華為5G技術；而把小量低科技水平晶片賣給華為，可把中國帶回談判桌，並讓中國承諾立即購買大量農產品。

華為創辦人任正非也首次回應特朗普對華為「鬆綁」。《證券時報》引述任正非稱，特朗普此舉對華為業務影響不大，他將繼續讓華為減輕對美國供應商的依賴，華為也正適應美國對其敵視的新時代。不過任正非也表示，特朗普軟化禁令對美國企業有利，華為也願意繼續從美國企業購買產品。

任正非：續減依賴美供應商

在習特會前，任正非曾在一次受訪時強調，華為奉行「自力更生」，「通過給我們這些困難，美國正以一種很好的方式幫助我們。在外部壓力之下，我們變得比以往任何時候都更團結」。他說，如不被允許使用美國部件，他對使用中國或其他國家製造的部件的能力也很有信心。

明報記者