掃黑督導組「叩錯門」 撞破公安局長聚賭

涉同縣檢察長 3高官被拘

去年1月，中共中央、國務院發出「開展掃黑除惡專項鬥爭的通知」，各地展開打擊黑社會及惡勢力行動。《華商報》報道，中央督導組從上月3日至昨日進駐陝西。上月13日，中央督導組到該省的西鄉縣開展督導工作。

據知情者透露，中央督導組離開西鄉縣返回漢中市第二天，即6月14日，西鄉縣公安局長席東興、西鄉縣檢察院檢察長王建慶、西鄉縣自然資源局局長屈翔等便來到位於漢中市勞動東路的田園酒店後樓賭博。惟當天中央督導組正帶領省市有關人員剛好來到酒店追捕涉黑涉惡疑犯，意外撞破這幾名官員聚賭。

該知情人士稱，督導組「把門敲錯了，進去就發現他們在賭博」，現場查獲3.8萬元賭資。督導組人員當場表示，「掃黑除惡關鍵時刻，公安局長竟聚眾賭博」，而且當天是周五，屬於工作日。

席東興、王建慶、屈翔其後均被拘留。漢中市委組織部一名負責人前日表示，席東興已於上月20日被免職，「具體原因不清楚，但這是經過漢中市委常委會開會研究決定」。同日，西鄉縣人大接受王建慶辭職，一周之後漢中市人大通過有關任免；屈翔則遭停職，漢中市自然資源局一名負責人指屈是科級幹部，有關處理經該局黨委會開會決定。

3名官員被揭發聚賭的地方是田園酒店後樓，工作人員稱，這座3層小樓屬於酒店的辦公樓，平時都有專人看守，但樓內也有吃飯的包間和休息室。

官媒斥後院失火 「掃黑被抹黑」

官方西安網昨日發表評論文章，形容事件是「後院失火」，指出「公安局局長、檢察院長作為本地掃黑除惡的指揮者，加上管理本易發生黑惡事件的自然資源局局長，三者以這樣的身分在上班時間聚眾賭博，顯然為當地『掃黑除惡』抹黑」。文章還稱：「翻閱許多落馬官員的案例，就能知道賭博猶如『洪水猛獸』，一旦襲來，便一發不可收拾。」