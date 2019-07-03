美軍方：中國南海試射反艦彈道導彈

稱在南海軍艦未受威脅

據美國全國廣播公司（NBC）引述兩名美國國防部官員表示，美軍在南海部署有軍艦，但並未接近上周末中方試射導彈的地點，沒有處於危險之中。由於官員未獲授權評論事件，因此也並未說明這次中方試射的導彈是否解放軍的最新戰力。五角大樓至昨日未有回應。

內地「觀察者網」報道，雖然上述官員沒提及測試導彈的型號，但據美國防部《2019年中國軍力報告》，目前美國國防部認為中國火箭軍只有「東風-21D」型彈道導彈具反艦能力，因此該名官員提及的應是「東風-21D」。

在內地軍事論壇，有網民亦推測，導彈可能是由駐紮在貴州的火箭軍822旅負責發射，該旅裝備「東風-21C/D」導彈，此次發射的可能是射程1500公里的「東風-21D」。

內地傳媒料屬東風-21D

中國三沙海事局6月29日發布「瓊航警0075號」公告，宣布當日零時至7月3日午夜12點在南海海域舉行軍事訓練，禁止船舶駛入。「觀察者網」軍事評論員表示，根據公告，禁航區應位於南沙群島以北，西沙、中沙以南，距離中國大陸南部約1000公里左右的區域。該軍事評論員指，考慮到解放軍各部隊已裝備「東風-21D」多年，這次試射倘屬實，那可能是「實戰化戰備演練」，且試射可能不止一枚。