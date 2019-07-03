學者：貿戰加速金融開放 需防範風險

孫立堅指出，金融開放需要很多準備工作，現時在加速的同時，需要守住開放會對國內市場帶來的風險和衝擊。他說：「以前按部就班（的計劃是）『一線放開、二線管住』，一二線同時到位，才做一個系統開放。現在一線的開放開始倒逼二線風險管理工作的加快推進，這樣能夠確保開放不會帶來像1997年東亞（金融）危機的後果，同時讓世界享受到中國發展帶來的機遇。」

孫立堅強調，中美貿易摩擦後，各國受到不同程度的影響，PMI指數（採購經理指數）、工業產值，進出口額度增長率都有下滑趨勢，現在能走到（重啟談判）這一步，都是因為看到貿戰的後果，健康發展、同步共贏的格局受挑戰，美國影響了「你中有我、我中有你」的全球產業鏈：「如果斷供，下游不能得到利潤，不會給訂單上游，美國蘋果、耐克（Nike）、通用等製造商，（將）無辦法通過全球化將業務做大。」