李克強：金融外資股比 提前明年撤限 落實侵權懲罰賠償制 稱堅定不移開放

夏季達沃斯致辭公布

據新華社報道，李克強在致辭時說，中國將堅定不移推動全方位對外開放，對外商投資的開放度、透明度、可預期性會愈來愈高，整體投資環境會愈來愈好。他表示，中國製造業已全面開放，在外資關注的重點領域，將繼續放開股比限制；在金融業和服務業領域，開放步伐亦會不斷加快。

李克強表示，政府將於2020年，即提前1年取消對證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司等金融領域的外資股比限制；製造業領域方面，中國已實現汽車產業放寬外資股份比例，亦鼓勵外資參與製造業發展。此外，2020年增值電訊、交通運輸等產業要減少外資持股比例限制。他承諾，在開放過程中會更嚴格地保護知識產權，實施侵權懲罰制度，打擊假冒行為。

據中國知識產權網資料，懲罰賠償是指給予受害人超過其實際損失數額的賠償。4月公布的《商標法》修改規定，法定賠償額上限將由300萬元增至500萬元人民幣。

稱早預判下行壓力 「不搞競爭性貶值」

李克強指出，未來要進一步降低關稅水平，擴大商品、服務進口，繼續強化對外開放法律體系，《外商投資法》的配套法規正加緊建立，而「對於和這個原則不相符的法規、規範文件也要加快清理」，這一工作將在今年底完成，明年1月1日和外商投資法同步實施。他還表示，中國開放的方向是負面清單數量減少，開放層面擴大，要實行外資准入負面清單外「非禁即入」。在擴大債券市場雙向開放的過程中，會保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，強調中國「不會搞競爭性貶值」。

李克強還在會上介紹當前經濟形勢。他表示上半年中國經濟總體平穩，保持穩中向好態勢，也面臨新的下行壓力，不過政府「對此早有預判、做了充分準備」。他強調，中國市場規模巨大、人力人才資源豐富、產業配套齊全、新動能快速成長，經濟發展有足夠韌性、潛力和回旋餘地，「長期向好的趨勢不會改變」。

商務部：勿把貿戰當筐 問題都往裏裝

另外，商務部昨日在北京召開發布會表示，中美經貿摩擦給中國外貿、外資帶來一定壓力，但影響總體可控；而穩外貿、穩外資的舉措不止是為了應對經貿摩擦。綜合司司長儲士家表示，「不能把中美經貿摩擦作為一個筐，什麼問題和困難都往裏面裝。」他強調，穩外貿、穩外資是統籌考慮國內外現實條件，為促進國內經濟持續健康發展作貢獻。

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