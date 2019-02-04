夏季達沃斯開幕 IMF前副總裁談貿戰 朱民：恐失最大晶片買家 美被迫退讓

「倘華不進口 晶片賣給誰？」

今年論壇主題為「領導力4.0：全球化新時代的成功之道」，論壇期間將召開約200場會議和研討會。昨日論壇首日，中美貿易戰成為與會者談論的主要議題。中新社報道，朱民在論壇發言指出，美國總統特朗普同意讓美國公司繼續銷售產品給華為，說明了全球科技產業鏈的不可分拆性。他指出，美國不給華為供貨嚴重損害了美國作為一個開放和自由的科技市場的信譽，對美國科學和企業界的傷害巨大。

朱民表示，2018年，全球晶片市場規模為4,780億美元（37,300億港元），其中，中國進口超過3000億美元（23,400億港元）。「如果中國不進口，這些芯（晶）片賣給誰？工廠丟掉三分之二的需求，它的利潤和股價怎麼走？」朱民認為，華為事件也給中國科技企業提出挑戰。如果一個產業鏈上的一個環節卡住了，企業就沒辦法進行生產，那麼其銷售就會受制於人。中國投資建設自己的晶片產業核心工藝、技術已經愈來愈緊迫。

寧高寧：華企更重技術 任正非成英雄

寧高寧則表示，中國企業家心目中過去的英雄是地產商、首富，但今天變成了任正非（華為創始人），這反映中國企業的思路和經營方式發生極大變化。寧高寧認為，現在中國企業變得更重視長期發展、重視技術、更有毅力，以及更重視產業規劃。10年後，中國會成為一個由研發力驅動的國家。

寧高寧認為，中國可能已經跨越了中等收入陷阱。他說，在外部環境可能惡化的背景下，要盡快實現全面開放，中國推動深入改革和深入開放是非常好的。

李克強今主題演講

昨日已抵大連考察的李克強，將於今日在論壇發表主題演講，中國網報道，科技部部長王志剛、國務院國資委主任郝鵬、國家市場監督管理總局局長肖亞慶、海關總署副署長鄒志武、遼寧省省長唐一軍、河北省省長許勤也將出席本屆年會。