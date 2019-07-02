被撤出口證 加國貨輪華海域徘徊

質量屢現問題 華正檢查貨物

觀察者網報道，今年3月，因多次從加拿大進口的芥花籽中檢出有害生物，中國撤銷了加拿大兩家芥花籽出口商的許可證。4月初，第三家加拿大芥花籽企業收到中方發出的質量違規通知。

彭博社引述彭博船舶數據與知情人士消息透露，滿載加拿大芥花籽的貨輪「亞馬遜號」，於5月7日離開溫哥華後，原定前往廈門。但因中國早前撤銷了加拿大兩間芥花籽出口商的許可證，導致貨船無法在港口卸貨，只能在附近的中國海域來回兜轉。報道稱，該貨船已滯留附近海域近4周，知情人士稱，相關部門在對該船貨物反覆進行質量檢查。

「這可能是從加拿大過來的最後一艘芥花籽船，」上海匯易諮詢有限公司分析師稱，「我們預計7月份不會再有船貨。」

近期，加拿大對華出口商品「質量問題」層出不窮。中國電訊巨頭華為副董事長孟晚舟2018年12月於加拿大被捕，令中加關係持續緊張，繼在國內拘捕兩名加拿大公民後，中方對加拿大進口的食品提高限制。上月26日，中國駐加拿大大使館證實，中國海關部門檢驗一批來自加拿大的豬肉產品時，驗出俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，事件並涉及偽造衞生證書。中國決定暫停進口所有來自加拿大的肉類產品。