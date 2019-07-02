啟動最嚴垃圾分類 上海創意解畫 市民憂扔錯被罰 小豬佩奇指南釋疑

可罰款200元 監控鏡頭可作證

上海的垃圾分類新規是全國首部有關生活垃圾管理方面的省級地方性法規。首次明確對生活垃圾全流程分類，如個人混合投放垃圾，可罰款50至200元，單位混裝混運則最高可罰5萬元。對於違規扔垃圾如何取證，上海市城管執法局表示，除巡查發現，「監控探頭、居民和志願者拍下的照片或視頻」，經審查後都可作為證據。

微信公眾號「上海發布」消息，5月下旬起，上海開始推行垃圾「定時定點」分類投放，在居民區垃圾站派駐志願者在開放時間值守，對垃圾實行開袋檢查，勸導居民正確分類投放。有上海網民對此自嘲，每天都需被通常是由上海大媽擔任的志願者「拷問」：「你是什麼垃圾？」

由於生活垃圾被分為可回收、有害、乾、濕四大類，如何分類困擾市民。為此上海人創作出各種垃圾分類教學指南，例如小豬佩奇版分類指南清楚列明，「豬可以吃的是濕垃圾，豬都不吃的是乾垃圾，豬吃了會死的是有害垃圾，賣了可以買豬的是可回收垃圾」。

微信推小遊戲 助掌分類技巧

不過對於一些「混合型」垃圾，如包着寵物糞便的報紙、飲了一半的珍珠奶茶、小龍蝦等分別屬於乾垃圾還是濕垃圾，網民都展開了熱烈討論。為此，微信、支付寶均推出多款小遊戲，或官方製作的垃圾分類查詢小程序，用戶只需輸入需丟棄的垃圾名稱，程序就會告知分類結果。

另外，政府還在公園舉辦宣傳活動，以四分類垃圾桶為鼓，帶來創意十足的「垃圾桶變奏曲」，有網友調侃道，這就是傳說中的「聞圾（普通話「圾」「鷄」同音）起舞」。而多款分類垃圾桶也在網上賣斷貨，甚至出現了「代收垃圾網約工」這一新型職業。

受訪者：分類必須 定時扔垃圾欠妥

上海民企職員倪先生現在扔垃圾，每次都要思考3至5秒，「一定會看下垃圾桶上的提示」。他對本報表示，印象中官方從去年起就開始宣傳垃圾分類，今年以來更是基本上每天都會看到有關垃圾分類的新聞，「雖然主流媒體宣傳挺到位的，但改變人的習慣、（對垃圾的）既定印象很難。」他說，「從環境保護的角度來講，垃圾分類是必須要做的，但是不是可以不要分得那麼細。另外定時定點扔垃圾，我也覺得欠妥。」

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