高智晟失蹤逾600日 妻抵港撐遊行籲關注

10年沒回國 踏港感酸楚

耿和與兩名子女自2009年經泰國逃離中國，並得到美國政治庇護。6月29日，耿和低調抵港。耿和說，「我10年沒有回過國。這是我第一次踏入香港，我非常的酸楚。這是我10年來離我家最近的地方，但是在這地方我看不到我家人，我也沒法跟他們取得聯繫。」

其丈夫高智晟2014年出獄後被內地當局持續軟禁，2017年8月失蹤至今。耿和批評當局對高智晟無理迫害，甚至株連家族，「把高智晟的弟弟家做的一個小企業停產10天，罰款20萬。就是這樣株連九族，讓家裏面人為生活奔波，讓這種單薄的家庭面臨更大的打擊，從精神上打垮家人。」耿和說，她和兩個子女也被列為「在逃犯」，家族成員經常被轄區派出所叫去訓話。

耿和走訪各地 官方稱無此案

耿和說，高智晟被釋放時已不成人形，「我先生他從監獄釋放的時候，幾乎是被兩個獄警抬出的。抬出監獄進入機場的時候，機場的鏡子反光照到他臉上的時候，他第一次看到鏡子，看到自己面相的時候，就說：『我就跟外星人一樣』。整個頭髮是白的，臉是白的，幾乎是不會走路，是這樣出獄的。」

高智晟失蹤後，耿和曾委託律師走訪北京的司法部、公安局、陝西佳縣和榆林市，但對方都回覆說沒有接受過高智晟案子。因律師無法再介入，只能依靠親人去詢問，耿和說，「他們一會兒說在北京，我大哥說我們要求要見，過兩天說『我們給你請示』。過兩天說在榆林，就踢皮球，踢了一陣子。現在家人也不敢跟我聯繫了。」

想起10年來見不到丈夫，兒子見不到父親的，耿和哽咽說道，「我出來時我兒子5歲，現在我兒子15歲，快16歲了。他的記憶斷層了，他印象中沒有父親了，沒有思念父親那種感覺，也沒有那種痛了。」

耿和表示，與孩子在美國，看到香港人反對逃犯條例，一家人都非常關心。「香港這個百萬遊行，200萬遊行這種不斷升級的遊行，我們看着非常的震撼。」耿和稱將參加今日的七一遊行，希望以一個妻子、母親的角色，與香港市民站在一起，成為為權利抗爭的一分子。

明報記者