中共建黨98周年 黨員破9000萬

80後佔逾1/3 年均390萬人申入黨

新華社報道，據最新發布的中共黨內統計數據顯示，截至去年年底，中共黨員總數為9059.4萬名，比上年淨增103萬名。中共現有基層組織461萬個，比上年增加3.9萬個，增幅為0.8%。

中共黨員總量突破9000萬名，比1949年中共建政時的448.8萬名增長約19倍。報道稱，「申請入黨，是無數中華兒女的夢想。」中共十八大以來，全國平均每年約有390萬人申請入黨。「着眼保持黨的先進性和純潔性，我們黨嚴把黨員隊伍入口關」，加強中共黨員總量調控，近年來每年發展黨員數量穩定在200萬人上下。

逾半具大專及以上學歷

統計數據顯示，現有黨員中，99.8%是中共建政後入黨的，其中1978年中共十一屆三中全會後入黨的佔81.9%，「80後、90後」黨員已超過總數的三分之一，大專及以上學歷黨員接近一半，隊伍結構持續優化，黨員質素不斷提高。

與中共建政初相比，全國女黨員增加約45倍、達2466.5萬名，佔比由11.9%提高到27.2%；少數民族黨員增加約32倍、達664.5萬名，佔比由2.5%提高到7.3%，全國55個少數民族都有一定數量的黨員，5個民族自治區的黨員中少數民族比例達35.6%。

報道引述專家表示，中共黨員總量突破9000萬，既是黨員發展工作重要節點，也是中共新的歷史起點。