兩黨反對准向華為售零部件 庫德洛：並無給「大赦」

民主黨：華為是中美少數槓桿之一

美國《國會山報》（The Hill）網站報道，參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）29日在twitter發文表示，解除華為禁令「不可接受」，他說，「華為是我們能夠讓中國公平貿易的少數有效杠桿之一。如果特朗普總統像他似乎正在做的那樣退卻的話，將極大削弱我們改變中國不公平貿易行徑的能力」。

共和黨：倘取消參議院將恢復禁令

共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）同日也於twitter表示，如果特朗普真的取消華為的禁令，他預計參議院會以絕對優勢的票數通過議案，恢復華為的禁令。他在文中說，「如果特朗普總統議價出售了最近對華為實施的限制，那麼我們就必須通過立法來恢復那些限制措施」。魯比奧還說，「議案將以絕對多數票獲得通過，無法否決」， 他並稱，如果特朗普總統同意撤銷最近對華為的制裁，他將犯下大錯。

庫德洛則在接受福克斯新聞採訪時表示，特朗普與習近平決定重回談判桌是一件「非常大的事」。但這裏面沒有堅定的承諾，也沒有完成潛在全面貿易協議的時間表，且中國仍然需要解決美國所說的導致5月初談判破裂的問題。

庫德洛表示，他預計美國商務部將對向華為銷售產品授予一些臨時許可，尤其是一些在其他國家可普遍採購到的產品。但他說，「這不是大赦」， 特朗普也與議員們擁有同樣的國家安全顧慮，並計劃與參議員等人討論這一問題。