兩黨反對准向華為售零部件 庫德洛：並無給「大赦」

【明報專訊】G20習特會後，美國總統特朗普昨日在社交網站指，國家主席習近平及美國高科技公司都要求容許華為向美國公司採購產品，他稱只要銷售不影響國家安全，便可這樣做。儘管特朗普尚未決定會否將華為從出口管制實體名單中剔除，但仍遭到兩黨重量級參議員反對。美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow，圖）則表示，總統特朗普並沒有給予華為公司「大赦」。
民主黨：華為是中美少數槓桿之一
美國《國會山報》（The Hill）網站報道，參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）29日在twitter發文表示，解除華為禁令「不可接受」，他說，「華為是我們能夠讓中國公平貿易的少數有效杠桿之一。如果特朗普總統像他似乎正在做的那樣退卻的話，將極大削弱我們改變中國不公平貿易行徑的能力」。
共和黨：倘取消參議院將恢復禁令
共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）同日也於twitter表示，如果特朗普真的取消華為的禁令，他預計參議院會以絕對優勢的票數通過議案，恢復華為的禁令。他在文中說，「如果特朗普總統議價出售了最近對華為實施的限制，那麼我們就必須通過立法來恢復那些限制措施」。魯比奧還說，「議案將以絕對多數票獲得通過，無法否決」， 他並稱，如果特朗普總統同意撤銷最近對華為的制裁，他將犯下大錯。
庫德洛則在接受福克斯新聞採訪時表示，特朗普與習近平決定重回談判桌是一件「非常大的事」。但這裏面沒有堅定的承諾，也沒有完成潛在全面貿易協議的時間表，且中國仍然需要解決美國所說的導致5月初談判破裂的問題。
庫德洛表示，他預計美國商務部將對向華為銷售產品授予一些臨時許可，尤其是一些在其他國家可普遍採購到的產品。但他說，「這不是大赦」， 特朗普也與議員們擁有同樣的國家安全顧慮，並計劃與參議員等人討論這一問題。