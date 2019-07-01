美80專家聯署 促特朗普棄敵華政策 包括前外交官將領 稱將使華府孤立

稱美令關係轉差 提出7建議

檢視過公開信草稿的路透社報道，公開信聯署者共有80人，其中包括美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton，圖）及前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）。公開信寫道，「雖然北京近來的行徑令我們深受困擾，但我們也認為，美國許多行動造成雙方關係急轉直下。」公開信提出了「七大建議」，聯署者指體現了他們「對中國、對美國對華策略的問題，以及更有效的美國政策的基本元素」的「集體意見」。

美國2017年、2018年先後發布《美國國家安全戰略報告》與《美國國防戰略報告》，均定位中國為美國頭號「戰略競爭對手」。時任美國總統國家安全事務助理麥克馬斯特（H. R. McMaster）曾表示，「上述美國國家安全戰略是對之前幾十年美國外交政策的『重大反思』，也將為美國恢復戰略信心奠定基礎」。特朗普也在國安戰略報告發布時表示，報告意味着美國已進入競爭的新時代。

美回應適得其反 削京溫和派影響

而今次的公開信指，「美國將中國視為敵人並令其與世界經濟脫鈎的努力，將損害美國的國際角色和聲譽，破壞所有國家的經濟利益。美國對中國將取代其作為全球領導者的恐懼被誇大了。」

公開信表示，中國政府對國內私營企業加強遏制與管控，未能實現其貿易承諾，加大管控國外意見，以及更激進的外交政策等做法，對世界其他地方來說都是「嚴峻的挑戰」。然而，美國目前的回應適得其反，削弱了在北京的溫和派的影響力，這些溫和派了解「與西方的合作符合中國利益」。

倡伙盟友防禦遏制中國挑釁

同時，美國視中國為敵的做法也可能使自身陷入孤立，因為盟友不願視中國為「經濟與政治上的敵人」。為此，聯署的專家呼籲美國與盟友合作，透過「防禦為主」的方式遏制中國的軍事挑釁；此外，美國與盟友也應合作「創造一個更加開放和繁榮的世界，並提供機會讓中國參與其中」。

6月29日的習特會上，中美同意重啟貿易談判，不過內地專家普遍分析指談判仍存較大變數，中美矛盾與競爭狀態也將長期存在。

路透社指，目前尚不確定公開信的最終版本會在何時發布。不過據草稿隨附的封面說明，公開信的最終版本將交由一家大報發表，目前正在蒐集更多簽名。

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