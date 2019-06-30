駐京周記：垃圾分類處理系統 全國大規模興建

有分類垃圾桶 缺分類垃圾積極

仔細回想記者多年以來生活或出差過的城市小區或街頭，基本都會見到分類垃圾桶，只是這些垃圾桶內所裝的垃圾並不完全被嚴格分類。記者曾就此與從事垃圾分類行業工作的朋友了解，她認為造成這種情况主要在於經濟發展造成的人口流動及政府並未形成具體的垃圾分類解決方案。在欠發達地區的人口，並不能意識到垃圾分類的重要。其次大型城市雖有分類垃圾桶，但運輸垃圾的車輛總是會對垃圾無差別混裝，這亦令民眾降低對垃圾分類的積極。

記者多年前在深圳出席一個火電廠的投產儀式經歷，巨型的機械爪將垃圾抓起投入焚燒爐，依稀可見其中摻雜很多廚餘垃圾。而這些垃圾所產生的濾液則會浸泡一些有毒垃圾，使濾液更具毒性。

很不幸的是，在過去數十年間，內地絕多城市在處理垃圾時，將焚燒和深埋作為主要方式。但前者雖然會有經濟產出，但污染較大，亦容易被附近居民抵制。後者雖然「眼不見為淨」，但隨着城市擴張，最終仍會有影響。例如北京曾經最多韓國人居住的望京，就曾是北京最大的垃圾填埋場。

住房和城鄉建設部昨公布將在2020年底於全國46個重點城市基本建成垃圾分類處理系統，是內地首次大規模在全國範圍內建設此類系統。希望官方的做法能夠有力解決垃圾分類而處理無分類的現狀，盡可能地保護綠水青山。

明報記者