9類囚犯 習簽令特赦

貪污殺人強姦危害國安等不在列

這是1949年中共建政以來的第9次特赦。公開資料顯示，中國政府1959年至1966年間對「確認改惡從善的蔣介石集團、偽滿洲國和偽蒙疆聯合自治政府的戰犯」有6次特赦，1975年則赦免全部在押戰犯，2015年抗戰勝利70周年又特赦逾3萬人。

新華社報道，根據特赦令，對今年1月1日前法院作出判決並正在服刑的9類罪犯實行特赦，一是參加過抗日戰爭、解放戰爭的；二是中共建政後，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰的；三是中共建政後，為國家重大工程建設做過較大貢獻並獲得省部級以上榮譽稱號的；四是曾獲個人一等軍功以上獎勵的；五是因防衛過當被判3年以下監禁或剩餘1年以下刑期的；六是年滿75周歲、身體嚴重殘疾且生活不能自理的；七是犯罪時不滿18周歲，被判3年以下監禁或剩餘1年以下刑期的；八是喪偶且有未成年子女或有嚴重殘疾、生活不能自理的子女，需本人撫養的女性，被判處3年以下監禁或剩餘1年以下刑期的；九是被裁定假釋已執行五分之一以上假釋考驗期的，或被判處管制的。

特赦令同時明確，貪污受賄、軍人違反職責犯罪，故意殺人、強姦、搶劫、綁架或有組織暴力性犯罪，黑社會性質組織犯罪，販毒，危害國家安全和恐怖活動犯罪的罪犯，及剩餘刑期在10年以上的、曾被特赦又犯罪的、不認罪悔改的、經評估具有現實社會危險性的，不獲特赦。