資方拒讓步 長榮罷工繼續 本有望結束 商「不秋後算帳」觸礁

中央社報道，工會成員前晚至昨午投票，結果顯示多數人贊成新團體協約方案，意味勞資簽協議後工潮即告落幕。不過，工會代表與長榮高層在桃園市政府討論3小時後，宣告仍未達成共識，無法簽下協議。

長榮：18人罷工前擅離職守 查證屬實將懲處

工會發表聲明指出，雙方討論第一條「不秋後算帳條款」時即觸礁，公司沒有給出具體方案，亦無回應工會提出的具體條文，因此約定後日再次協商。工會提供的資料顯示，工會的具體條文包括撤回5月8日因應罷工危機的公告、恢復參與罷工的會員權益至罷工前的狀態、不追究之前18名擅離職守宣稱罷工的空服員之責任等。

長榮表示，會尊重空服員在罷工期間符合法律所定「爭議行為」的言行，並遵守《工會法》、《勞資爭議處理法》及相關法令，但無法同意上述要求，會依相關規定處理違反法令或公司管理規則的行為。長榮指出，撤回5月8日公告對不起堅守崗位的空服員和地勤人員，而18名空服員在工會宣布罷工前罔顧乘客權益、擅離職守，嚴重違反公司規定，已被暫記曠職，並接受調查，若查證屬實將會予以懲處。

工潮共取消932航班 損失4.4億

長榮發言人陳耀銘稱，原本希望簽署協議後可在7月底前讓所有航班恢復正常，現時只能將這一期限延後。他說，目前約有300多名罷工者表達要返回工作崗位，運能恢復至六成。根據長榮統計，從20日下午到昨晚，共取消932航班，影響逾18萬人次，營收損失達17.5億元新台幣（約4.41億港元）。

有份出席勞資談判的台灣勞動部次長劉士豪會後表示，協商有進展，「不能算是破局」，雙方都提出具體的團體協約版本，「是一個進步的現象，表示雙方都願意坐下來協商」。他透露，工會版本部分內容是新的，長榮認為超過勞方一開始的八大訴求，這個部分比較沒有交集，希望雙方回去想一想如何處理這個問題。

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