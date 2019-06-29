勞資協商有方向 長榮工潮今投票結束

與董事長會談 八大訴求有具體方向

中央社報道，代表勞方的桃園市空服員職業工會5名代表，昨日在台灣勞動部的協調下，與長榮董事長林寶水會談。勞動部次長劉士豪透露，雙方對工會八大訴求有具體方向，公司承諾改善空中服務員的管理制度，增加飛行獎金，以及不會向罷工員工秋後算帳。工會亦不再堅持非工會成員不能享有同等待遇等條件。

工會副秘書長周聖凱稱，2300名工會成員昨晚10時至今日中午12時針對方案投票，確定是否接受，一旦通過將結束罷工。工會長榮分會幹部昨晚表示，將尊重會員自由意志，「會員要戰、工會就戰，工會與全體會員一起同進退」。

昨日在長榮運航大樓前的罷工現場，一名女空服員中暑昏倒，同事見狀上前協助她躺下休息，並叫救護車到場將她送院。長榮則向員工發送短訊稱「留一盞燈，等妳回家」，承諾罷工期間列作無薪事假，不會懲處、毋須寫悔過書等。

長榮運作能力已從罷工剛開始時的四成左右逐漸恢復，未來兩天可達五成以上，下月起提升到六成。不過，長榮宣布，下月6日至10日仍有329個航班將被取消，預計影響5.39萬名旅客。