抗爭4年終得見 妻：王全璋焦躁又蒼老 消瘦黝黑 着不要再探望

43歲的王全璋經常代理敏感案件，更曾多次為法輪功人員做無罪辯護。2015年7月10日王全璋被當局帶走，翌年1月以涉嫌「顛覆國家政權罪」被宣布逮捕，案件至去年12月才在天津市第二中級法院不公開審訊，今年1月法庭裁定罪名成立，判監4年半，剝奪政治權利5年，目前在山東臨沂監獄服刑。近4年來，外界對王全璋狀况所知甚少，引來海內外關注，本港大律師公會亦曾為他發聲。

指王呆滯麻木重複獄中生活良好

昨日是兩夫妻近4年來的首次相見，李文足與王全璋在獄中會面約半小時。她昨晚在facebook形容，丈夫像「編好程序的呆滯的木頭人」，本來白皙的皮膚變得黝黑，雖然原本體重90公斤的王自稱「長胖了」，但明顯消瘦很多，而本來整齊的兩顆大門牙中間也出現極寬的牙縫。

李文足表示，在整個會面過程中，王全璋表情呆滯、麻木，不斷重複獄中生活良好，她描述見面時的情景，「全璋開始撓頭，彷彿陷入痛苦地思考中，左右晃着自己的光頭。突然，全璋一下子焦躁起來，說話聲音都高了8度：『我很好！監獄對我很好！不是你們想的那樣！』」王全璋還拿出一張寫滿字的紙，說「我有事要交代你，我怕自己記不住，就寫到紙上」，他稱擔心妻子，反覆着她不要再來探監，又指這對兒子不好。

妻憂獄中餵藥洗腦 多人阻記者拍攝

李文足會面後接受傳媒訪問時不斷落淚，稱懷疑丈夫在獄中被餵藥，由於王全璋還要服刑10個月，擔心他繼續被洗腦，出獄時情况會更差。她亦表明，無論如何，都會堅持探監。王廣微則說，父母交談的過程讓他感到害怕，他有為爸爸打氣，請他保重身體。

昨日的會見令監獄當局如臨大敵，逾百便衣和公安在戒備。香港電台報道，陪同李文足的「709 事件」家屬王琑嶺被至少一名男子多次以雨傘阻擋拍攝。另外，監獄外設置封鎖線，多名記者被驅趕，其間有3至4人將手持攝影機的日本記者按在地上，並將記者趕離監獄門外，在監獄周圍都停泊了便衣和國保的車輛。