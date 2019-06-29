習晤金磚國家領袖 支持世貿多邊貿易體制

習：反對非法單邊制裁長臂管轄

中國國家主席習近平、巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩出席昨日的會晤。新華社報道，習近平指出，金磚國家要堅定支持多邊主義，反對非法單邊制裁和「長臂管轄」，旗幟鮮明反對保護主義，捍衛世界貿易組織核心價值和基本原則，積極推動國際社會落實聯合國2030年可持續發展議程和應對氣候變化《巴黎協定》，弘揚國際合作主旋律。

會晤結束後發表聯合新聞公報，強調有利的全球經濟環境對國際貿易持續增長具有重要作用。公報指出，為應對挑戰，充分利用機遇，各領導人認識到開放市場，更強經濟韌性、金融穩定、精心設計和必要協調的宏觀經濟政策，結構性改革，充足的人力資本投資，減少貧困和不平等，基於推動投資和創新的有效競爭，開放、公平、公正、非歧視的營商環境，政府與社會資本合作，基礎設施融資和開發等方面的重要性。