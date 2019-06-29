習特會今登場 特朗普：盼富成效

特朗普：沒承諾暫緩新稅 庫德洛：會談無前設

路透社報道，特朗普昨與多國領導人一連串會談後，被記者問到是否已承諾中國國家主席習近平暫緩加徵價值3000億美元的關稅6個月，他回答稱「沒有」。特朗普又預期「習特會」具有成果。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）前日亦澄清，「習特會」前美中雙方都沒有提出先決條件， 他說，「會談不設前提，這點非常重要」。中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會上表示，希望中美相向而行、共同努力，推動會談取得積極成果，符合兩國利益及國際期待。

彭博：劉鶴堅持文本平衡 拒「連串讓步」

彭博社引述消息人士指出，劉鶴與萊特希澤、梅努欽周一在電話中討論如何重啟中美貿易談判。萊特希澤提出暫緩向餘下3000億美元的中國產品加徵關稅，劉鶴堅持兩國最終的貿易協議必須平衡，並非只是中方單方面作出一連串讓步。萊特希澤回應稱，中國數十年來在貿易、投資及監管方面都有問題，因此北京應該比美國付出更多。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估計，若「習特會」重演去年底在布宜諾斯艾利斯G20峰會的戲碼，將解除雙方的貿易緊張關係，美國將暫緩進一步實施關稅措施，華為或會獲得一些喘息空間。不過，彭博經濟學家Dan Hanson推算，如果「習特會」談判破裂，可能引發全球兩大經濟體對彼此所有貿易徵收25%關稅，再加上主要市場挫跌，到2021年底可能導致全球GDP損失1.2萬億美元（約9.38萬億港元），會導致全球經濟增長率回落至2008年金融危機以來最低水準。

另外，彭博經濟學家Maeva Cousin與Tom Orlik指出，從去年7月以來，已有數千種類的中國產品類別遭美國加徵關稅，導致今年首季美國自中國進口量比去年同期銳減26%。