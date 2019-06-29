G20發言 習批保護主義霸凌行徑 推五大舉措 加快開放新局面

習主動向特朗普握手 短暫交談

峰會上午11時許開場，各國領袖在開幕前一同拍攝大合照，習近平在拍照前主動走向特朗普前面握手，兩人短暫交談。據新華社報道，習近平在G20峰會上就世界經濟形勢和貿易問題發表的講話，提出要「尊重經濟規律，發揮市場作用，掃除人為障礙，才能適應生產力發展要求，實現貿易暢通、百業興旺」。他表示，中國將在近期採取措施的基礎上，推出5項重大舉措，加快形成對外開放新局面。

五大舉措包括：

●進一步開放市場，擴大農業、採礦業、製造業、服務業開放

●新設6個自由貿易試驗區，主動擴大進口，進一步自主降低關稅水平，努力消除非關稅貿易壁壘

●持續改善營商環境，在新外商投資法中引入侵權懲罰性賠償制度，提高知識產權保護水平

●全面取消外資准入負面清單之外的限制

●大力推動經貿談判

特朗普：尋開放公平經濟 5G須確保安全性

習近平和特朗普還在會上分別就數字經濟「不點名譴責」發言。習近平強調不能關起門來搞發展，更不能人為干擾市場。特朗普則稱，美國尋求開放、公平和以市場為基礎的數字經濟，而在5G問題上，必須確保5G網絡的適應性和安全性。習近平隨後與金磚五國及非洲代表會面時，重申中國始終支持多邊主義，又不點名譴責單邊保護主義，強調任何損害其他國家、以維護一己利益的「霸凌」行徑，在國際社會上不會受歡迎。

劉鶴晤萊特希澤梅努欽

彭博社報道指，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），昨日在美國代表團入住的大阪帝國飯店會面，為兩國元首會面做準備。據了解，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）亦有出席。中國外交部則表示，兩國的工作團隊正就準備工作保持密切溝通，並會就習特會及時發布消息。

習近平昨日還在大阪會見了印尼總統佐科（Joko Widodo）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會面，及南非總統拉瑪佛薩（Cyril Ramaphosa）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）3位來自非洲國家的領導人，談及中國支持維護多邊主義和地區和平穩定。中國外交部非洲司司長戴兵表示：「會議中所有領導人都強調單邊主義、保護主義和霸凌行徑正崛起，對於經濟全球化、國際秩序構成嚴重威脅，使開發中國家外部環境產生嚴峻挑戰。」

新華社昨日亦發表題為《捍衛多邊主義的正義力量不可戰勝》的評論員文章，稱無論國際風雲如何變幻，中國作為世界第二大經濟體和負責任大國，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者；又稱世界經濟已走到一個關鍵時刻，只有作出正確選擇，才會贏得光明未來。

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