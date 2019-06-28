防輕率離婚 人大倡延冷靜期

澎湃新聞網報道，呂薇委員認為，高離婚率的婚姻涉訴訟中，衝動離婚的比例一直佔較高比例，而該情况在年輕群體中較普遍，因此建議進一步完善離婚司法程序。她稱，目前草案二審稿規定的30天「離婚冷靜期」太短，有必要進一步延長。夏偉東委員則建議，將「離婚冷靜期」由草案的30日改為60日或90日。他認為需要給離婚雙方更長的調整時期，防止因一時衝動或考慮不周全而輕率離婚。

保護弱勢 婚姻涉惡習不予冷靜期

全國人大代表顏寶鈴則認為，內地各地法院自2016年起為保護婚姻而設立的「離婚冷靜期」，過於統一、簡化及缺少明確的執行規範，亦未把弱勢群體的保護放在首位。她建議草案應增加，若遇有涉家暴、虐待、吸毒、賭博等惡習的婚姻，絕對不應給予「冷靜期」。

「離婚冷靜期」為民法典分編草案第845條的規定，自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起一個月內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚申請。滿一個月後，雙方應親自到婚姻登記機關申請離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。