傳兒童遭餵藥性侵 貴州警拘造謠者

【明報專訊】有內地網民前晚在網絡上載多張截圖，稱貴州省多地疑似有幼稚園和孤兒院的兒童被注射激素和餵食催情藥物供成人性侵。事件立即引起網絡群情激憤。昨日，貴州警方稱網貼傳播的相關圖片並非攝於貴州，是盜用網絡圖片。涉事網民趙××已被拘留，案件仍在進一步調查，結果會及時向社會公布。貴州民政部門亦在加緊排查幼稚園及兒童收養機構，以保障少年兒童權益。
貴州警方一名消息人士昨日對本報稱，貴州網警在確定了網帖發布人「VictoriaGuy」實際身分是趙××後，在天津警方配合下將其拘捕並就地審訊，目前趙××已供認其傳播的被性侵兒童圖片均為網絡收集，而非在貴州畢節、凱里拍攝，文字信息亦屬編造。
發布者承認盜用網圖編造信息
前日晚上，內地網絡上傳的多張聊天截圖顯示，貴州凱里、畢節兩地的孤兒院收取相關人士費用，以院內收養的兒童供人性侵，一聊天者稱每年為此花費約10萬。另有圖片顯示，一名「風車」幼兒園工作人員和他人談論給幼兒注射激素並餵食催情藥物。事件引起網民激憤，貴州民政和公安等部門立即成立調查組趕駐當地調查。昨日凌晨，貴州省民政廳微信公眾號發布消息稱，畢節市民政部門對所轄9所兒童福利院、黔東南州6所兒童福利院、設有兒童部的5所社會福利院進行了全面排查，未發現網絡所述情况。畢節市亦對疑似「風車幼兒園」進行重點排查，亦未有發現。
有網民在豆瓣網站上，就網絡截圖中所顯示「被性侵」的兒童照片真偽進行查證。發現網帖中所涉「被性侵」兒童的圖片多為網絡盜用圖片。上游新聞報道指，躺在牀上「被性侵」的幼兒相，實際為某兒童演員在2018年7月26日於其微博發布的生活圖片。但初始發布信息的「VictoriaGuy」在配文中稱「有人正在對小朋友進行猥褻。」事件引發網絡震動後，最早報料的帳號「VictoriaGuy」已註銷。貴州警方消息人士對本報稱，發帖人趙××昨已在天津被警方拘留審訊。
界面新聞引述北京市京師律師事務所合伙人范辰表示，「若貴州網帖中所指性侵兒童為虛假信息，則舉報者和傳播者都需要承擔民事侵權責任；若造成的後果特別嚴重，觸犯刑律，就要承擔刑事責任。」