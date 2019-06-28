傳兒童遭餵藥性侵 貴州警拘造謠者

貴州警方一名消息人士昨日對本報稱，貴州網警在確定了網帖發布人「VictoriaGuy」實際身分是趙××後，在天津警方配合下將其拘捕並就地審訊，目前趙××已供認其傳播的被性侵兒童圖片均為網絡收集，而非在貴州畢節、凱里拍攝，文字信息亦屬編造。

發布者承認盜用網圖編造信息

前日晚上，內地網絡上傳的多張聊天截圖顯示，貴州凱里、畢節兩地的孤兒院收取相關人士費用，以院內收養的兒童供人性侵，一聊天者稱每年為此花費約10萬。另有圖片顯示，一名「風車」幼兒園工作人員和他人談論給幼兒注射激素並餵食催情藥物。事件引起網民激憤，貴州民政和公安等部門立即成立調查組趕駐當地調查。昨日凌晨，貴州省民政廳微信公眾號發布消息稱，畢節市民政部門對所轄9所兒童福利院、黔東南州6所兒童福利院、設有兒童部的5所社會福利院進行了全面排查，未發現網絡所述情况。畢節市亦對疑似「風車幼兒園」進行重點排查，亦未有發現。

有網民在豆瓣網站上，就網絡截圖中所顯示「被性侵」的兒童照片真偽進行查證。發現網帖中所涉「被性侵」兒童的圖片多為網絡盜用圖片。上游新聞報道指，躺在牀上「被性侵」的幼兒相，實際為某兒童演員在2018年7月26日於其微博發布的生活圖片。但初始發布信息的「VictoriaGuy」在配文中稱「有人正在對小朋友進行猥褻。」事件引發網絡震動後，最早報料的帳號「VictoriaGuy」已註銷。貴州警方消息人士對本報稱，發帖人趙××昨已在天津被警方拘留審訊。

界面新聞引述北京市京師律師事務所合伙人范辰表示，「若貴州網帖中所指性侵兒童為虛假信息，則舉報者和傳播者都需要承擔民事侵權責任；若造成的後果特別嚴重，觸犯刑律，就要承擔刑事責任。」