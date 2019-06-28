路透：國安部黑客入侵8科企

HP富士通有份 IBM稱沒泄資料

去年12月美國一份起訴書曾指有黑客盜取西方國家的知識產權，以幫助發展中國的經濟利益。路透社當時披露兩家受害公司，分別是惠普（HPE）和IBM。今次路透社再發現另外6間企業同遭入侵，包括日本富士通（Fujitsu）、印度塔塔諮詢服務公司（TCS）、日本NTT數據公司、達科（Dimension Data）、美國電腦科學公司、惠普旗下的DXC技術公司。

報道還稱，至少12個上述科企的客戶被盜取商業機密，包括愛立信（Ericsson）、與美國海軍合作的造船商亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）、旅遊網站Sabre等。

外交部否認：從沒參與竊商業機密

對此，中國外交部回應稱，中國反對一切利用網絡進行產業間諜活動，重申中國政府從來沒有以任何形式參與或支持任何人竊取商業機密。惠普表示，已着手降低攻擊影響及保護客戶資料。DXC回應，為保護自己和客戶，設置了強有力的安全措施。亨廷頓·英格爾斯則稱，堅信公司在惠普或DXC設備中的任何信息都沒被盜。IBM也曾表示，沒證據顯示資料外泄。