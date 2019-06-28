北京聞風﹕G20峰會的柳暗與花明／文：鍾鳴九

習赴全體會議 作主旨演講

此次峰會將聚焦世界經濟、貿易與投資、創新、可持續發展等議題。國家主席習近平將參加4個階段全體會議，參與一系列雙邊、多邊會見，並將發表主旨演講，面對新的世界經濟形勢，料將發出維護多邊主義、構建開放型全球經濟的積極聲音，提出中國方案。

2008年金融海嘯使得G20上升至首腦峰會，在增加發展動能、應對經濟風險方面發揮了重要作用。但隨着逆全球化趨勢出現，尤其是單邊主義、保護主義升溫，G20面臨諸多新挑戰。

因而，在一個矛盾重重、信任減退、藩籬高築的時代，能否發揮G20作為全球經濟治理首要平台的作用，重建包容、開放、有序的國際經濟秩序成為各方關切。這其中，中美關係對G20具有決定性意義。

過去10年，在G20框架下中美同舟共濟、密切協調促成了有效危機應對與經濟治理。而今，美國挑動並升級的貿易戰讓兩國企業、民眾及其他國家憂心忡忡。

中美元首同意在G20期間會晤，來之不易。自今年5月兩國經貿談判陷入僵局，美國對華遏制擴大，從圍獵華為到近來報載的劍指三大中國銀行，美國長臂管轄愈加深入。中方被迫祭出反擊拳，《人民日報》罕見「九連評」，民間由於美國極限施壓而轉向強硬的聲音愈來愈多。直至G20前雙方元首通話，形勢才現緩和，全球市場也作出了積極反應。

元首會面引領兩國關係緩和

可見，中美元首峰會既是各界期待，亦是硝煙中吹來的一股和風。它顯示中美關係仍有理性因素存在，「雙重煞車」機制依然有效。當然，通過一次會晤解決兩國間根本性的問題不太現實，但此次G20峰會仍然可能是中美關係的一個重要轉捩點，通過元首外交引領兩國關係峰迴路轉。中國智庫「全球化智庫」（CCG）在最新報告中提出，應把握大阪峰會的良機重返阿根廷共識，回到理性談判軌道，協商解決貿易爭端。

事實上，這也是中美兩國的必然選擇。作為世界上最具實力與影響力的大國，中美關係的意義絕不限於雙邊層次。中美若能和平相處、保持依存、理性競爭，在多邊與全球性議題上開展有效合作，將使G20以及世界局勢由柳暗轉向花明。

鍾鳴九