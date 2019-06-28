安倍語習：港保持一國兩制重要 達「10點共識」 涵政治科技人文交流機制

習：構建新時代關係 安倍：完全回正軌

這是習近平自2013年就任國家主席後首次踏足日本。新華社指，安倍希望習近平明年春天以國賓身分訪日，習近平原則接受；「雙方認為，中日兩國都進入發展的新時代，應共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。」共同社則引述安倍在會談伊始表示，兩國關係「完全回到了正常軌道」。雙方還談及中美貿易摩擦，安倍表示，中美通過對話解決問題很重要。央視畫面顯示，兩人會晤氣氛輕鬆，不時面帶笑容。

會見結束後，外交部亞洲司司長吳江浩表示當前中日關係總的勢頭向好，但也有分歧。他介紹兩國領導人達成10點共識，包括互為合作伙伴、互不構成威脅的政治共識；深化科技創新、知識產權保護等領域合作；年內啟動高級別人文交流磋商機制；加快推動中日韓自貿協定談判進程等。《產經新聞》指，針對香港逃犯條例爭議，安倍向習表示，香港保持一國兩制及自由開放是重要的，暫未知習近平是否有所回應。

美國白宮昨表示，特朗普與習近平將於明日上午於本港時間10時30分會面。《華爾街日報》報道，會晤料約90分鐘。外界期待兩國重啟貿易談判，特朗普周三接受霍士財經新聞（Fox Business）訪問時說，若不能達成協議可能對中國商品徵收額外10%關稅。

分析：國安根本矛盾無解

對中國而言，今次G20峰會期間的「習安會」與「習特會」更為引人注目。內地一名不願具名的國際關係領域學者對本報表示，中日關係「正在改善，但仍然脆弱」，許多結構性的矛盾都沒有解決，比如領土爭端、歷史認識、國民感情等。中日關係近年的轉變，本質上是雙方實力的互換，最根本的決定因素則是國家安全利益，「中日在安全上有許多互不信任的地方」。而中日互為大貿易伙伴，經濟文化交流上有共同利益，亦是「搬不走的鄰國」，一定要慎重處理兩國關係。

將於明日登場的「習特會」，該學者料促成重啟中美經貿會談，亦不排除會晤後先達成某種原則性協議，作為對世界關注的正面回應。但中美關係已基本定型，雙方矛盾長期來看是一個根本性問題，難以緩解，「中美價值觀互不接受，局部承諾後中方的執行情况、美方的滿意程度，還得再看」。

明報記者

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