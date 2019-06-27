孤兒院童疑「供性侵」 貴州警專案組調查

微博網友「@鵝組兔區爆料 」發布微博稱：「我的天啊！我要吐了！疑似幼兒園孤兒院被重金賄賂養成幼兒滿足獸欲！」爆料圖片顯示，孤兒院將收養兒童供人玩樂，收取相關人員的費用後讓收養兒童提供性服務。貴州黔東南網警隨後回覆稱，「黔東南警方非常重視此事，目前我們已經組成專案組開展調查」。

網民指控餵催情藥 有人稱「是門生意」

澎湃新聞網報道，報料網友發布的圖片包括多張聊天截圖，對話疑似談論性侵福利院或幼兒園兒童，涉及的地方包括貴州畢節、凱里，截圖中一名聊天者稱其每年花10萬在此事上，「是門生意」。另有圖片顯示，疑似「風車」幼兒園工作人員和另一人在談論給幼兒注射激素並餵食催情藥。

黔東南州凱里市警方稱已接到相關警情，公安需核實信息真假。黔東南州宣傳部新聞科潘科長也表示，第一步需核實信息真偽，第二步要向警方詢問工作進展，「我馬上向公安核實」。

凱里市教育局值班人員稱，已注意到此事，查詢得知凱里市「只有大風車幼兒園，沒有風車幼兒園，這可能是個謠言」，將情况上報領導。凱里市委宣傳部人員表示，凱里市警方接到幼兒園兒童被性侵的相關報警，經初步核實，凱里市沒有一家幼兒園叫「風車幼兒園」，目前，跟畢節一樣，凱里警方也正在調查網民披露的疑似孤兒院性侵幼兒的事件。