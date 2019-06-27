孤兒院童疑「供性侵」 貴州警專案組調查

【明報專訊】內地網民昨日網上上載多張截圖稱，貴州省多地疑似有幼兒園和孤兒院內的兒童被注射激素並餵食催情藥供成人性侵。貴州畢節市七星關公安分局稱已接報警，網警正在介入調查。貴州省公安廳通報，已派出工作組趕往當地調查。
微博網友「@鵝組兔區爆料 」發布微博稱：「我的天啊！我要吐了！疑似幼兒園孤兒院被重金賄賂養成幼兒滿足獸欲！」爆料圖片顯示，孤兒院將收養兒童供人玩樂，收取相關人員的費用後讓收養兒童提供性服務。貴州黔東南網警隨後回覆稱，「黔東南警方非常重視此事，目前我們已經組成專案組開展調查」。
網民指控餵催情藥 有人稱「是門生意」
澎湃新聞網報道，報料網友發布的圖片包括多張聊天截圖，對話疑似談論性侵福利院或幼兒園兒童，涉及的地方包括貴州畢節、凱里，截圖中一名聊天者稱其每年花10萬在此事上，「是門生意」。另有圖片顯示，疑似「風車」幼兒園工作人員和另一人在談論給幼兒注射激素並餵食催情藥。
黔東南州凱里市警方稱已接到相關警情，公安需核實信息真假。黔東南州宣傳部新聞科潘科長也表示，第一步需核實信息真偽，第二步要向警方詢問工作進展，「我馬上向公安核實」。
凱里市教育局值班人員稱，已注意到此事，查詢得知凱里市「只有大風車幼兒園，沒有風車幼兒園，這可能是個謠言」，將情况上報領導。凱里市委宣傳部人員表示，凱里市警方接到幼兒園兒童被性侵的相關報警，經初步核實，凱里市沒有一家幼兒園叫「風車幼兒園」，目前，跟畢節一樣，凱里警方也正在調查網民披露的疑似孤兒院性侵幼兒的事件。