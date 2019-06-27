政治避忌多 影劇紛改名公映

「悲傷」太負能量 「偉大」犯忌

電影《偉大的願望》劇組昨日通過微博宣布，應市場需求，電影正式改名為《小小的願望》。《界面新聞》報道，本周另一部電視劇也經歷更名風波，電視劇《悲傷逆流成河》在播出前，更名為《流淌的美好時光》，此次改名其中最為主要的原因，是在於情緒的傳達，從一種消極的負能量變成了一種積極的正能量鼓勵。知情人士指出，《悲傷逆流成河》是犯了官方批判的「喪文化」，而《偉大的願望》這是犯忌。如今，「偉大工程」、「偉大鬥爭」、「偉大事業」、 「偉大夢想」等已經是官方政治術語，影片起名「偉大願望」是犯忌之舉。

《偉大的願望》在上畫前更名，有媒體評價稱是炒作，但知情人士稱，真正原因是為順利上映，以便通過官方審查而做出的妥協。今年4月，內地第六代導演代表人物婁燁的新作《風中有朵雨做的雲》，原片名是《地獄戀人》。在經過長達兩年的電影審查，數次變更電影名稱，最終才使用一句歌詞作為片名。無界報道指，2018年評分最高的華語電影《我不是藥神》，也曾經三度更名。最開始名為《印度藥神》，但由於中國與印度存領土問題糾紛，所以改名《中國藥神》，然後再改為《我不是藥神》。

史觀不正確 《八佰》撤暑假公映

與更改片名而通過審查不同，電影《八佰》則牽涉史觀不正確的政治問題。 此前，原定於上海國際電影節開幕儀式放映的《八佰》，片方稱因技術原因取消。前日，《八佰》官方微博公布，「經片方與各方協商，取消原定於7月5日公映的安排，暫別暑假檔，新檔期擇日公布」。知情人士稱，今年是中共建政70周年，《八佰》被當局認為史觀存在嚴重偏差。

《八佰》由導演管虎執導，講述抗日戰爭淞滬會戰中，國軍堅守上海蘇州河畔四行倉庫阻擊日軍的故事。電影預告片及宣傳海報公布後，經中宣部同意、民政部批准成立的全國性社會團體「中國紅色文化研究會」舉辦研討會，批判該電影美化國民黨抗戰。