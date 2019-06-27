加國認偽造證書 中國停肉類進口

駐加使館：加輸華肉類監管存隱患

中新社引述中國駐加使館發言人透露，中國海關近期在查驗一批來自加拿大的豬肉產品時檢出萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）殘留，因此中方立即暫停涉事企業豬肉產品輸華，並要求加方調查。加方調查發現，該批豬肉隨附的官方獸醫衛生證書為偽造，並發現共有188份偽造證書，認為事件屬刑事犯罪。

發言人指出，這些偽造肉類衛生證書透過加官方證書通報渠道發往中國監管部門，反映加方輸華肉類監管體系存明顯安全隱患。發言人強調，希望加方高度重視此次假證書事件，盡快完成調查並採取有效措施，以更加負責任的態度確保輸華食品的安全。

中通社報道，中國海關總署上周二（18日）曾發布警示通報稱，南京海關此前在一批加拿大輸華豬肉產品中檢出萊克多巴胺殘留，該批豬肉是由Frigo Royal (1998) Inc.企業（註冊號94）生產。中國境內自2011年12月起已經禁止生產和銷售萊克多巴胺，也不允許進口豬肉有該物質殘留。

另據路透社報道，加拿大聯邦農業部長比博（Marie-Claude Bibeau）發表聲明，證實發現有偽造證書問題，加拿大食品檢驗局（CFIA）將與業界及中方官員緊密合作，解決事件。聲明強調，事件不影響對其他國家的出口證書。