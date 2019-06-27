特朗普：晤習無協議將加大徵稅 美財長：有信心獲進展 北京：貿戰關稅損人害己

霍士財經網（Fox Business Network）周三獨家專訪特朗普，特朗普表示期待與習近平會晤並達成協議，否則，他將會實施「非常大筆的額外關稅」。他表示，中國知道美國需要什麼以達成協議。特朗普又指，儘管「有可能」達成協議，但他已有備案，包括減少與中國貿易。

路透：美停下輪關稅示好 不願讓步

路透社則引述不願具名的美方高級官員稱，為表示善意，美國願意暫停下一輪針對3000億美元中國商品的關稅措施，該決定或在習特會後宣布。該官員又指，美國對習特會的目標是重啟與中國的貿易談判，但不會接受取消任何有關已實施關稅的條件，也不願意作出其他讓步。

梅努欽昨亦透露，中美貿易協議已完成大約90％，又表示有信心周末的習特會為貿易談判取得進展。他說：「我們期待的消息是，中方希望重回談判桌，我認為達成平衡的貿易關係並在此基礎上繼續發展，對中美兩國的經濟都是個好結果。」梅努欽也認為有希望在今年底完成協議，但指「需有正確的努力」。

中國外交部發言人耿爽昨重申中方對中美貿易談判立場表示，中方始終主張通過對話協商解決雙方的貿易摩擦，「在這一過程中，要相互尊重、平等互利，照顧彼此的合理關切。美方對中方的上述立場非常清楚。打貿易戰、加徵關稅損人害己，根本解決不了問題」。

官媒：自尊自信才能走好自己的路

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴周一應約與梅努欽、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）通話，為習特會鋪路，雙方同意保持溝通。路透社引述消息人士表示，預料此次習特會不會達成廣泛的貿易協議，但期望能為之後的談判鋪路。

彭博社周二亦報道指，特朗普「樂於接受」會晤的任何結果，但明確表示要看到中國「真正的結構性改革」。而商務部副部長王受文日前指出，希望中美互相都應作出妥協和讓步。

延續多日來展示的強硬立場，官媒《人民日報》昨發表評論「自尊自信才能走好自己的路」，批評國內「極少數人」的「崇美症」，指「在面對中美經貿摩擦時，不去客觀判別是非曲直，而是近乎本能地認為美國的做法『總是有理』 ，中國跟美國鬥是『雞蛋碰石頭』 ，最後倒霉的是自己」。

明報記者

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