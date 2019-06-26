蔡英文：未來每年發射一枚新衛星

中央社報道，「福衛7號」搭乘美國太空科技公司Space X的「獵鷹重型」（Falcon Heavy）火箭升空，但發射時間兩度延遲，共計押後3小時，台灣科技部長陳良基表示，事因閘門油壓出狀况，所幸快速解決。火箭升空後，6顆衛星逐顆分離，並繞行地球運行，在第3圈經過台灣地面接收站時，6顆衛星全數聯通，意味發射任務圓滿成功。

蔡英文在太空中心跟在場人士一同倒數，拍手歡呼。她說，「福衛7號」不受陸地、海洋限制，不受天候影響，發揮最強大的監測功能，將觀測到的氣象資料分享給全世界，在防災減災和環境永續發展方面都將對國際社會作出最大貢獻。她表示，兩年前「福衛5號」升空已經證明台灣太空的自主研發能力，現在更見證台灣太空科技在世界發光發熱，未來每年將發射一枚新衛星，台灣發展太空的決心，也將隨着每一次發射，一起閃耀。

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Christensen）亦在新竹觀禮，他說，正值「台灣關係法」40周年之際，這次衛星發射見證了美台在科學與科技領域上的密切合作和強勁的伙伴關係。